Автомобиль с челябинцами отлетел в жестком ДТП, и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как автомобиль с людьми отбросило в момент ДТП
true
true
true

В Челябинске столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Удар был настолько сильным, что машину отбросило. Напомним, водитель авто «Киа» при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Берлинго», который, в свою очередь, поменял траекторию движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По информации канала, в результате аварии четыре человека получили травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Подмосковье авто каршеринга влетело в человека из-за отказа тормозов.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.

