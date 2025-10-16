«Он ехал на большой скорости»: пострадавшая в ДТП на Уфимском шоссе рассказала об аварии

Пострадавшая в массовом ДТП на Уфимском шоссе рассказала подробности об аварии

Одна из пострадавших в страшном ДТП с китайским грузовиком на Уфимском шоссе рассказала подробности об аварии, сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Мы среагировать не смогли, так как он ехал на большой скорости. Нас откинуло направо, потом приехала скорая. Госпитализировали в 21 больницу мужа и меня. Мужу делали трепанацию черепа. У меня повреждена грудная клетка и трещина позвонка», — сообщила Айгуль Р.

О крупном ДТП в Уфе стало известно 15 октября 2025 года. Сам инцидент произошел в 10 часов утра по местному времени.

«По имеющейся информации, на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза и на скорости он допустил столкновение с 11 автобилями находящимся в пути следования», — сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. По пострадавшим информация уточняется. На месте работают сотрудники МЧС России, медицинские работники и эксперты главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан.

Позже было опубликовано видео с места аварии.

