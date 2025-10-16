Видео: машина каршеринга влетела в синюю кабинку в Москве

На видео попало жесткое ДТП каршеринга и туалетной кабинки на Калужском шоссе

В Новой Москве произошло жесткое ДТП с автомобилем каршеринга и грузовиком, который перевозил синюю туалетную кабинку. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Крупное ДТП на Калужском шоссе в сторону области. В районе поселка Десна каршеринг врезался в грузовичок. Водитель легковушки пострадал. На месте происшествия большая пробка», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что в результате аварии у каршеринга сильно повреждена передняя часть. На месте работают экстренные службы.

