Видео: машина каршеринга влетела в синюю кабинку в Москве

В Новой Москве произошло жесткое ДТП с автомобилем каршеринга и грузовиком, который перевозил синюю туалетную кабинку. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».
«Крупное ДТП на Калужском шоссе в сторону области. В районе поселка Десна каршеринг врезался в грузовичок. Водитель легковушки пострадал. На месте происшествия большая пробка», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, что в результате аварии у каршеринга сильно повреждена передняя часть. На месте работают экстренные службы.
