В Москве на ТТК массовое ДТП парализовало движение

В Москве на ТТК парализовало движение из-за массового ДТП
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на ТТК произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Движение в результате аварии оказалось затруднено. Водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчины подрались на заправочной станции из-за колонки с бензином. Видеорегистратор автомобиля запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека дерутся возле припаркованной машины: люди бьют друг руга руками и ногами, при этом очевидцы пытаются остановить конфликт.

Ранее на Алтае водитель Mercedes сбил женщину и сбежал в кусты.

