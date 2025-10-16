В Москве на ТТК массовое ДТП парализовало движение

В Москве на ТТК парализовало движение из-за массового ДТП

В Москве на ТТК произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Движение в результате аварии оказалось затруднено. Водителям посоветовали искать пути объезда.

