Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения

Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей в России, независимо от их материального положения. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что суд рассмотрел дело водителя, которого дважды задерживали за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Во второй раз его приговорили к 240 часам обязательных работ, лишили водительских прав на два года и конфисковали автомобиль в собственность государства.

Водитель дошел до кассации, добиваясь возврата автомобиля, но безуспешно.

В суде отметили, что применение конфискации машины не зависит от условий жизни и материального положения осужденного. Для этого достаточно совокупности двух обстоятельств: принадлежность транспортного средства осужденному и использование его при совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами».

Накануне сообщалось, что Верховный суд России признал законным решение изъять автомобиль, принадлежащий сожительнице мужчины, который неоднократно был судим за езду в пьяном виде.

Ранее сообщалось, что Минобороны в 2024 году получило более 600 конфискованных машин.