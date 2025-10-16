На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения

Кассационный суд в России разрешил конфисковывать автомобили у пьяных водителей
true
true
true
close
Shutterstock

Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать машины у пьяных водителей в России, независимо от их материального положения. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что суд рассмотрел дело водителя, которого дважды задерживали за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Во второй раз его приговорили к 240 часам обязательных работ, лишили водительских прав на два года и конфисковали автомобиль в собственность государства.

Водитель дошел до кассации, добиваясь возврата автомобиля, но безуспешно.

В суде отметили, что применение конфискации машины не зависит от условий жизни и материального положения осужденного. Для этого достаточно совокупности двух обстоятельств: принадлежность транспортного средства осужденному и использование его при совершении  инкриминируемого преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами».

Накануне сообщалось, что Верховный суд России признал законным решение изъять автомобиль, принадлежащий сожительнице мужчины, который неоднократно был судим за езду в пьяном виде.

Ранее сообщалось, что Минобороны в 2024 году получило более 600 конфискованных машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами