Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министерству обороны РФ передали сотни конфискованных автомобилей

ГП РФ: Минобороны в 2024 году получило более 600 конфискованных машин
close
Global Look Press

За прошлый год более 600 автомобилей, которые суды конфисковали в рамках уголовных дел, передали министерству обороны России. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

По данным ведомства, меры ведомства позволили на треть увеличить применение конфискации имущества у коррупционеров и более чем в два раза повысить число конфискации автомобилей у водителей, которые повторно управляли транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно постановлению российского правительства от 8 сентября 2023 года, движимое имущество, которое обратили в собственность государства, передают Минобороны для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

В начале марта Второй Западный окружной военный суд в рамках приговора украинским пилотам Дмитрию Шиманскому и Александру Морозову (признан в РФ иностранным агентом), признанным виновными в совершении ряда преступлений террористического характера, постановил передать Росгвардии оружие и боеприпасы, изъятые у них при задержании.

Ранее бывший главный бухгалтер воинской части Росгвардии получил семь лет за растрату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами