Министерству обороны РФ передали сотни конфискованных автомобилей

ГП РФ: Минобороны в 2024 году получило более 600 конфискованных машин

За прошлый год более 600 автомобилей, которые суды конфисковали в рамках уголовных дел, передали министерству обороны России. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

По данным ведомства, меры ведомства позволили на треть увеличить применение конфискации имущества у коррупционеров и более чем в два раза повысить число конфискации автомобилей у водителей, которые повторно управляли транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно постановлению российского правительства от 8 сентября 2023 года, движимое имущество, которое обратили в собственность государства, передают Минобороны для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

В начале марта Второй Западный окружной военный суд в рамках приговора украинским пилотам Дмитрию Шиманскому и Александру Морозову (признан в РФ иностранным агентом), признанным виновными в совершении ряда преступлений террористического характера, постановил передать Росгвардии оружие и боеприпасы, изъятые у них при задержании.

Ранее бывший главный бухгалтер воинской части Росгвардии получил семь лет за растрату.