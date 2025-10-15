На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 10 самых популярных у россиян машин с автоматической коробкой

«Автостат» назвал 10 машин с «автоматом», наиболее популярных в России
Haval

По итогам 9 месяцев 2025 года Haval Jolion стал самым продаваемым в России автомобилем с автоматической трансмиссией (АТ). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«За 9 месяцев нынешнего года кроссовер Haval Jolion с АТ разошелся тиражом в 40,5 тыс. новых экземпляров, что на 33% меньше, чем в январе – сентябре 2024-го. На вторую позицию в этом рейтинге опустилась Lada Vesta – за отчетный период в нашей стране было реализовано 34,6 тыс. единиц этой модели с АТ (+76%)», — отмечается в сообщении.

В число десяти наиболее популярных в РФ автомобилей с автоматической трансмиссией вошли также Belgee X50, Geely Monjaro, Changan Uni-S, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5, Chery Tiggo 4, Haval F7 и Belgee X70. Сразу у шести этих моделей доля продаж машин с АТ составляет 100%, поскольку они не предлагаются с «механикой». У Lada Vesta на машины с вариатором приходится 56% от объема продаж.

Ранее стало известно, что Mazda покажет новый кроссовер CX-5 на автосалоне в Токио.

