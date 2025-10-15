Новое поколение кроссовера Mazda CX-5 представят на автосалоне в Токио

Mazda покажет на автосалоне в Токио новое поколение CX-5

Mazda покажет на автосалоне в Токио новое поколение кроссовера CX-5. Об этом сообщила пресс-служба японского автопроизводителя.

«Впервые в мире будет представлена ​​совершенно новая Mazda CX-5 (европейская спецификация)», — отмечается в сообщении.

Помимо кроссовера, компания в рамках выставки проведёт мировую премьеру своей новейшей модели, представляющей видение будущих автомобилей Mazda и представит ​​фирменную технологию по улавливанию углекислого газа.

Автомобиль получил новый дизайн задних фонарей, форма которых перекликается с передней оптикой. Под капотом — бензиновый мотор 2.5 мощностью более 300 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

