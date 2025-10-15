На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новое поколение кроссовера Mazda CX-5 представят на автосалоне в Токио

Mazda покажет на автосалоне в Токио новое поколение CX-5
true
true
true
close
autohome.com.cn

Mazda покажет на автосалоне в Токио новое поколение кроссовера CX-5. Об этом сообщила пресс-служба японского автопроизводителя.

«Впервые в мире будет представлена ​​совершенно новая Mazda CX-5 (европейская спецификация)», — отмечается в сообщении.

Помимо кроссовера, компания в рамках выставки проведёт мировую премьеру своей новейшей модели, представляющей видение будущих автомобилей Mazda и представит ​​фирменную технологию по улавливанию углекислого газа.

Автомобиль получил новый дизайн задних фонарей, форма которых перекликается с передней оптикой. Под капотом — бензиновый мотор 2.5 мощностью более 300 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее Haval признал проблему с затоплением багажника своего популярного кроссовера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами