Отец оставил сына в шортах и футболке на трассе «Дон» и уехал

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области отец не заметил, что сын вышел из машины, и уехал без него. Об этом сообщается на странице оператора пунктов приема платы ОССП в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на 545-м километре трассы, когда семья возвращалась с юга.

«Пока папа разговаривал, сын вышел в туалет. Через минуту отец сел за руль — и уехал, не заметив, что мальчика сзади нет. Телефон подростка остался в машине», — отмечается в сообщении.

Один из сотрудников пункта сбора платы дал мальчику свою куртку. Аварийный комиссар дозвонился до отца и организовал его встречу с сыном. Отец к этому времени успел отъехать от места происшествия на 14 км. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что подросток, оставшийся на трассе, был одет в футболку и шорты.

