«Чудом не превратился в фарш»: мужчина упал под трамвай в Улан-Удэ и выжил

В Улан-Удэ пассажир упал под трамвай, выжил и попал на видео

В Улан-Удэ пассажир на остановке упал под трамвай. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Инцидент Россия».

«В Улан-Удэ мужчина вывалился из трамвая и чудом не превратился в фарш. Пассажир, едва держась на ногах, покинул вагон и в тот же миг оказался под колёсами», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что пассажир, спотыкаясь, выходит из трамвая на остановке и идет вперед по ходу движения вагона. В момент, когда с ним поравнялась задняя тележка, человек упал под вагон. Трамвай тут же остановился, к месту происшествия подошли водитель и пассажиры. Очевидцы вытащили пострадавшего за руку из-под вагона. Утверждается, что механизмы его не задели.

Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но его задержали пассажиры и передали врачам.

