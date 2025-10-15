Автобус столкнулся с грузовиком ГАЗ на севере Москвы, есть пострадавшие

На Ижорской улице в Москве произошло столкновение автобуса с грузовиком ГАЗ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Жесткая авария с участием автобуса и грузовика на севере Москвы. Предварительно, есть пострадавшие», — отмечается в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что автобус протаранил фургон на шасси грузовика ГАЗ «Валдай». От удара фургон разрушился. На проезжей части лежат деревянные детали его каркаса. В автобусе разбиты стекла и помяты двери. Очевидцы аварии рассказали, что у одной из пассажирок автобуса разбит нос. От удара некоторые пассажиры упали на пол. О причинах аварии и состоянии водителей не сообщается.

