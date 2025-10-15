В России рухнули цены на кроссовер Evolute i-Sky

В России кроссовер Evolute i-Sky подешевел на 705 тыс. рублей

В России подешевел отечественный кроссовер Evolute i-Sky, выпускаемый на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«Evolute i-Sky в своей единственной комплектации теперь стоит 3 215 000 рублей. Его цена снизилась на внушительные 705 тыс. рублей (-17,98%)», — сообщает портал.

Габаритная длина Evolute i-Sky — 4565 мм, колесная база — 2715 мм. Кроссовер оснащается электродвигателем мощностью 204 л.с. с жидкостным охлаждением. Максимальный запас хода заявлен на уровне 511 км, максимальная скорость — 180 км/ч. Также к машине можно подключать бытовые электроприборы.

Среди оборудования — мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора, системы помощи при экстренном торможении, перестроении и движении на склоне, а также функция, предупреждающая о столкновении.

Ранее россиянам назвали средний срок службы зимних шин.