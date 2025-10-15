На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Содержание седана Evolute обойдется таксисту в две его цены за три года

НАПИ: расходы на седан Evolute i-Pro в такси достигнут 5 млн рублей за три года
true
true
true
close
Evolute

Маркетинговое агентство НАПИ подсчитало стоимость владения для электрического седана Evolute i-Pro при эксплуатации в такси. За три года работы в таком режиме на содержание машины уйдет 4,9 млн рублей при стоимости нового седана 2,49 млн рублей.

При покупке в лизинг на 3 года под 26% и среднегодовом пробеге в 100 тыс. км на техобслуживание машины уйдет 484 тыс. рублей, на текущий ремонт — 316 тыс. рублей. Затраты на зарядку электрокара составят 975 тыс. рублей, на обслуживание лизингового договора — 932 тыс. рублей. Потеря стоимости за три года составит 1,9 млн рублей. Еще 268 тыс. рублей потребуется затратить на страхование ОСАГО.

В случае, если Evolute i-Pro будет эксплуатироваться в корпоративном парке без использования в таксомоторных перевозках, его стоимость владения за три года составит 2,7 млн рублей.

Ранее владельцы новых Geely в России пожаловались на поломки двигателей.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
