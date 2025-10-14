Назван самый продаваемый автомобиль в Москве

В Москве за 9 месяцев 2025 года в Москве было продано 110,8 тыс. новых легковых машин, что на 25% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым продаваемым новым автомобилем в столице по итогам 9 месяцев стал белорусский кроссовер Belgee X50, реализованный в количестве 4,9 тыс. единиц. Далее следуют Geely Monjaro (4,8 тыс. ед.), Haval Jolion (3,6 тыс. ед.), Belgee X70 (3,3 тыс. ед.) и Lada Granta (2,7 тыс. ед.).

Отмечается, что 62% столичного авторынка приходится на китайские бренды.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.