На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван самый продаваемый автомобиль в Москве

Белорусский кроссовер Belgee X50 стал самым продаваемым авто в Москве
true
true
true
close
BelGee

В Москве за 9 месяцев 2025 года в Москве было продано 110,8 тыс. новых легковых машин, что на 25% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым продаваемым новым автомобилем в столице по итогам 9 месяцев стал белорусский кроссовер Belgee X50, реализованный в количестве 4,9 тыс. единиц. Далее следуют Geely Monjaro (4,8 тыс. ед.), Haval Jolion (3,6 тыс. ед.), Belgee X70 (3,3 тыс. ед.) и Lada Granta (2,7 тыс. ед.).

Отмечается, что 62% столичного авторынка приходится на китайские бренды.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами