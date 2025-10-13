На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ирина Круг рассказала, что помогло ей выжить во время покушения на мужа

Жена Михаила Круга рассказала, что выжила благодаря машине во время покушения
true
true
true
close
Кадр из видео/ Осторожно: Собчак/VK

Ирина Круг смогла выжить во время покушения на мужа, потому что спряталась под фургоном. Об этом жена певца Михаила Круга рассказала в интервью Ксении Собчак.

«Миша уже упал, лежал здесь, весь окровавленный, а я свалилась сюда, и вот эта пуля, в кого она <…> предназначалась - сейчас это уже неизвестно. Видимо, от того, что он упал, он меня ногами подтолкнул, и я упала вот сюда. <…> карабкалась и смогла открыть дверь и выбежала на улицу. Я спряталась под фургоном, а они (бандиты – Прим. ред.) выбежали на веранду. И когда шло следствие, определили, что там уже стояла машина, ждала их», — рассказала Ирина Круг.

По словам певицы, она сидела под фургоном, пока не настала тишина, после чего женщина побежала к соседке и сообщила, что ее семью расстреляли. Тогда Ирине показалось, что бандиты ходили по комнатам и стреляли в ее детей и маму: «Очень много стрельбы какой-то было. Пуль много».

Ирина Круг также раскрыла подробности нападения. Женщина отметила, что пуля, которая попала в Михаила, задела много органов, поэтому мужчину спасти было невозможно, и после операции он не вышел из наркоза. Последнее, что сказал певец жене: «Ирочка..».

Ранее на видео попало, как певец Майами обнимался с новым люксовым авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами