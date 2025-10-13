Ирина Круг рассказала, что помогло ей выжить во время покушения на мужа

Ирина Круг смогла выжить во время покушения на мужа, потому что спряталась под фургоном. Об этом жена певца Михаила Круга рассказала в интервью Ксении Собчак.

«Миша уже упал, лежал здесь, весь окровавленный, а я свалилась сюда, и вот эта пуля, в кого она <…> предназначалась - сейчас это уже неизвестно. Видимо, от того, что он упал, он меня ногами подтолкнул, и я упала вот сюда. <…> карабкалась и смогла открыть дверь и выбежала на улицу. Я спряталась под фургоном, а они (бандиты – Прим. ред.) выбежали на веранду. И когда шло следствие, определили, что там уже стояла машина, ждала их», — рассказала Ирина Круг.

По словам певицы, она сидела под фургоном, пока не настала тишина, после чего женщина побежала к соседке и сообщила, что ее семью расстреляли. Тогда Ирине показалось, что бандиты ходили по комнатам и стреляли в ее детей и маму: «Очень много стрельбы какой-то было. Пуль много».

Ирина Круг также раскрыла подробности нападения. Женщина отметила, что пуля, которая попала в Михаила, задела много органов, поэтому мужчину спасти было невозможно, и после операции он не вышел из наркоза. Последнее, что сказал певец жене: «Ирочка..».

