В Севастополе на видео попало, как пенсионерка попала под колеса грузовика

В Севастополе грузовик сбил 60-летнюю пенсионерку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Водитель «Газели» сдавал назад у перекрытой подпорной стены на Октябрьского и не увидел человека», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик сбивает женщину и одним колесом наезжает на севастопольчанку.

По информации канала, в результате произошедшего женщина получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего пешехода.

