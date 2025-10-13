В России предложили снизить цены на такси с помощью электромобилей

России стоит воспользоваться опытом Казахстана и пойти по пути внедрения электромобилей в сферу пассажирских перевозок. Если таксопаркам помочь приобрести электромобили, то это позволит снизить стоимость на их услуги, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Эксперт призвал направить средства, получаемые за счет утильсбора за ввезенные автомобили на поддержку отрасли такси и производителей. В том числе на эти деньги, по его мнению, можно приобрести для таксопарков электрокары, которые помогут сдержать цены на перевозки. В пример он привел Казахстан, где многие таксисты имеют два автомобиля – один обычный для дальних поездок и электромобиль для города.

«[Электромобиль] в пересчете на рубли стоит примерно 1,5 млн. Это дает возможность держать там тарифы невысокими. Если нашим таксопаркам будет помощь в приобретении авто, то это сдержит рост цен», — заключил Хайцеэр.

До этого таксист и блогер Егор Рябков предупредил, что закон о легализации автомобилей такси может привести к росту цен на поездки в четыре раза. По его словам, машины в такси служат в течение пяти лет, после чего их выводят из эксплуатации, и к тому моменту, когда закон примут, ездить будет на чем. При вступлении нового закона о локализации автомобилей для такси список машин существенно сократится, и если его не пополнить, работу могут потерять более 200 тысяч водителей. Следовательно, цены на поездки могут подскочить кратно, в четыре раза, заявил Рябков.

