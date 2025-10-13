Гигантская пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» из-за аварии с фурами

Mash: трасса М-4 «Дон» заблокирована в Ростовской области после ДТП с фурами

Затор образовался на трассе М-4 «Дон» и-за аварии с грузовиками. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Огромная пробка из-за аварии с фурами на М-4 возле Новоперсиановки. Обошлось без пострадавших, но затор мощный — около 15 км в обе стороны», — сообщает канал.

О причинах аварии не сообщается.

До этого грузовой автомобиль перевернулся на трассе М-4 «Дон».

«Фура перевернулась и спровоцировала шестикилометровую пробку на М-4 возле Миллерово. Автомобилисты говорят, что машины стоят от Малотокмацкого до Новоспасовки в сторону Ростова», — сообщал канал Don Mash.

У автомобиля были вырваны оси, лопнули покрышки, а также искорежена кабина водителя. В ДТП никто не пострадал.

Ранее крупное ДТП произошло на трассе М4 «Дон» в Ростовской области.