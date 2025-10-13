Кульбит автомобиля с петербуржцем попал на видео

В Петербурге на видео попало, как авто с человеком перевернулось в ДТП

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга автомобиль с человеком перевернулся после удара машины. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла на пересечении Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы. <…> Водитель легковушки черного цвета влетел в бок каршеринга, которое пролетело несколько метров, а после приземлилось на крышу», — говорится в сообщении.

На опубликованной в сети записи видно, что на место аварии прибыли оперативные службы города, в том числе медики и спасатели.

По информации канала, данных о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что на МКАД водитель каршерингового автомобиля врезался в отбойник, а затем дважды перевернулся и попал под небольшой грузовик. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект». Авария произошла 6 сентября на 77-м километре МКАД. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что кроссовер в спецраскраске каршеринга движется в левом ряду МКАД. В месте, где дорога изгибается вправо, водитель проехал прямо и по касательной врезался в разделительный отбойник.

