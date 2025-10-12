На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме выступили против повышения утильсбора

Миронов предложил ввести льготы на утильсбор для участников СВО и многодетных
Telegram-канал «Baza»

Повышение утилизационного сбора скажется на стоимости машин в России, особенно остро на Дальнем Востоке, заявил «Газете.Ru» лидер партии «Справедливая Россия – за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он выступил против введения меры.

«Повышение утилизационного сбора неизбежно ведет к подорожанию автомашин, цена на которые и без того запредельная, в связи с чем мы последовательно выступаем против этой меры. Буквально на днях я направил официальное обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину, где изложил нашу позицию, в том числе отметил, что повышение утильсбора особенно остро скажется на жителях Дальнего Востока, где традиционно используют подержанные автомобили из Японии», — сказал он.

Кроме того, депутат призвал ввести льготы для определенных категорий граждан России при покупке автомобиля.

«Я также предложил ввести дополнительные льготы по уплате утильсбора для участников СВО и многодетных семей. Рассчитываю, что наши предложения помогут правительству принять выверенные решения, в которых будут учтены и интересы потребителей, и проблемы отечественного автопрома», — сказал он.

В России с 1 ноября расчет утилизационного сбора привяжут к мощности автомобиля. До этого стоимость рассчитывалась на основе возраста и объема двигателя. СМИ писали, что в Приморском крае в преддверии повышения налога цены на внедорожники «взлетели». По мнению аналитиков в отрасли, цены на семейные авто в России тоже поднимутся.

11 октября жители Владивостока вышли на согласованный с местными властями митинг против повышения утильсбора. Люди собирали подписи под обращением к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее в Госдуме отреагировали на митинги против повышение утильсбора.

