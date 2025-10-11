«Можно посочувствовать»: в Госдуме отреагировали на митинги против повышения утильсбора

В Государственной думе отслеживали новости из Владивостока, где прошел митинг против повышения утилизационного сбора, однако «оптика СМИ» может преувеличивать масштаб проблемы, заявил «Газете.Ru» зампред думского комитета по экономической политике Станислав Наумов.

«Как и все депутаты, мы следим за новостями и обратили внимание на этот информационный повод. Дальше [предстоит] разобраться, что на самом деле произошло, но так или иначе тема утилизационного сбора существует уже много лет — это инструмент защиты национального рынка. Может быть, когда-то утильсбор не воспринимался болезненно, рассматривался как вполне сбалансированная мера. Он был адресован скорее иностранным поставщикам, чем собственным потребителям. То, что мы видим сейчас — это нормальное противоречие. Не надо его отрицать, это бессмысленно. Нужно для себя всем участникам этой ситуации выстроить приоритеты», — сказал он.

Наумов считает, что проблему дорогих зарубежных автомобилей можно решить развитием российского автомобилестроения.

«Это отрасль синтезирует поставки огромного количества материалов, оборудования, которое тоже производится в Российской Федерации. Это рабочие места, зарплаты — все социально значимые явления, а не просто коммерческие инструменты для автозаводов. Надо избавиться от этой привычки постсоветской ездить исключительно на импортном секонд-хенде. Нам важно сейчас сбалансировать ситуацию в российской промышленности. Это абсолютный приоритет, и при этом, конечно же, можно и нужно посочувствовать тем, кто привык к другим моделям [автомобилей]», — сказал он.

Депутат считает, что господдержка российского автопрома не должна «расслаблять» производителей — они должны заслужить доверие российского народа.

«Мы им постоянно говорим: не так важно, какой у вас партнер — французский, японский, китайский. Важно, чтобы мы, как водители, пассажиры, начали любить выпускаемые вами машины. Эта любовь, она не бесконечна, и ее нужно заслужить заботой о наших интересах в той же степени, как вы заботитесь о своих корпоративных интересах. В конечном итоге вас назначат и снимут, а мы [потребители] останемся», — сказал он.

В России с 1 ноября расчет утилизационного сбора привяжут к мощности автомобиля. До этого стоимость рассчитывалась на основе возраста авто и объема двигателя. СМИ писали, что в Приморском крае в преддверии повышения налога цены на внедорожники «взлетели». По мнению аналитиков в отрасли, цены на семейные авто в России тоже поднимутся.

11 октября жители Владивостока вышли на согласованный с местными властями митинг против повышения утильсбора. Люди собирали подписи под обращением к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее были названы иномарки, которые в Китае новыми стоят дешевле, чем их утилизация в России.