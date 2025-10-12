На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объявили цены на внедорожник Haval H9 2025 года

Внедорожник Haval H9 2025 года будет стоить в России от 4,4 млн рублей
Китайский внедорожник Haval H9 2025 года будет стоить в России от 4,4 млн рублей за версию Elite с бензиновым мотором. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

При этом автомобили 2024 года выпуска всё ещё доступны для покупки. Для них по-прежнему действует прямая выгода: для бензиновых внедорожников она составляет 200 тыс. рублей, а для дизельных — 100 тыс. рублей.

Длина автомобиля — 4950 мм, колесная база — 2850 мм. Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с девятиступенчатым «автоматом».

В базовое оснащение входит принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала, а старшей комплектации Premium к уже существующим внедорожным ассистентам добавляется блокировка переднего межколесного дифференциала. Передняя подвеска автомобиля - независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.

