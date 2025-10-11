Дебютировал абсолютно новый Geely Emgrand, который может появиться в России

В Китае дебютировал седан Geely Emgrand пятого поколения, сообщает Autohome.

У автомобиля новый дизайн, а также значительно увеличились габариты. Длина машины нового поколения — 4815 мм, колесная база — 2755 мм. Решетка радиатора снабжена 12 хромированными планками, по бокам от них — светодиодные ходовые огни и фары.

Для седана предусмотрены 18-дюймовые колесные диски. В заднем бампере — два патрубка выхлопной системы. На передней панели — 14-дюймовый экран, для отделки салона доступно три варианта цвета.

«Эффективная дальность освещения фар может превышать 170 м, что близко к длине двух футбольных полей», — отмечается в публикации.

Базовый вариант по-прежнему оснащается атмосферным мотором 1.5, под капотом старших версий — турбомотор 1.5 мощностью 180 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом».

Прошлое поколение Geely Emgrand белорусской сборки предлагается в России по цене от 2,18 млн рублей без учета скидок и спецпредложений.

