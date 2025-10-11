На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам перечислили недостатки городского кроссовера GAC GS3

Автоэксперт Васильев назвал четыре недостатка кроссовера GAC GS3
GAC

У городского кроссовера GAC GS3 хороший тепловой КПД двигателя и топливная экономичность, но коробка передач работает с рывками, невелик объем бачка омывателя, нет обогрева руля, а круиз-контроль продемонстрировал сбой. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Константин Васильев.

«У GS3 немного отложенная реакция на педаль газа, особенно при движении задним ходом. Некоторые владельцы пишут, что адаптация коробки занимает около 500 км, после чего пинки и рывки минимизируются, но я не заметил каких-либо изменений», — написал Васильев.

По его словам, адаптивный круиз-контроль у этого автомобиля работает только до 130 км/ч и один раз в процессе эксплуатации эта система дала сбой. При этом на фоне конкурентов у кроссовера GAC хорошая управляемость, а также энергоемкая подвеска. Бачок омывателя емкостью 2,5 л можно отнести к недостаткам машины, критично это станет зимой, указал эксперт.

Ранее в Махачкале покупатель Toyota Camry выстрелил в продавца из-за найденных недостатков машины.

