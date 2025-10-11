На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Перегонщики начали отказывать клиентам в заказе автомобилей из-за границы

Baza: перегонщики авто начали отказывать клиентам из-за проблем с доставкой
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Специалисты по ввозу автомобилей из-за границы начали отказывать клиентам в заказе машин из Китая, Кореи и Японии из-за очередей на паром и таможню. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Как выяснила «База», специалисты по пригону стали уже отговаривать клиентов заказывать авто — рынок пуст, а пробки на таможне и на пароме огромные. Мол, всё равно уже не успеете до 1 ноября», — отмечается в публикации.

На фоне стремления россиян успеть ввезти автомобили с льготным утильсбором стоянки во Владивостоке заполнены машинами, а паромы для их доставки курсируют по несколько раз в день и подолгу ожидают разгрузки.

На 1 ноября 2025 года намечено вступление в силу постановления правительства, меняющего подход к исчислению утилизационного сбора. В частности, на машины мощнее 160 л.с. граждане, ввозящие их для личного пользования, будут вынуждены платить коммерческий «утиль» в несколько сотен тысяч рублей.

Ранее импорт автомобилей в России сократился в три раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами