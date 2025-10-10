В России импорт автомобилей сократился в три раза

Автостат: импорт автомобилей в РФ за 2025 год уменьшился в три раза

В России по итогам девяти месяцев 2025 года импорт новых автомобилей упал в три раза. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«За 9 месяцев 2025 года в Россию было импортировано 251,7 тыс. единиц автомобильного транспорта до трех лет (без мото, прицепов и спецтехники). Это в три раза (-67%) меньше, чем в январе-сентябре прошлого года (763 тыс шт.)», — подсчитал эксперт.

За тот же период привезли 240,5 тыс. новых «легковушек», что меньше на 65% в сравнении с прошлым годом. Среди причин сокращения — падение рынка и развитие местной сборки, заявил Целиков.

До этого сообщалось, что продажи УАЗа в сентябре буквально рухнули, показав лишь половину от результатов годичной давности. На заводе излучают оптимизм, но в «бой» на рынок пойдут все те же модели из прошлого века, которым завод так и не смог дать замену. Устаревшие «Буханки» и «Козлики» еще поживут, но это все — про волю государства, а не про бизнес, говорят эксперты.

