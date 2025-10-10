На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России импорт автомобилей сократился в три раза

Автостат: импорт автомобилей в РФ за 2025 год уменьшился в три раза
true
true
true
close
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

В России по итогам девяти месяцев 2025 года импорт новых автомобилей упал в три раза. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«За 9 месяцев 2025 года в Россию было импортировано 251,7 тыс. единиц автомобильного транспорта до трех лет (без мото, прицепов и спецтехники). Это в три раза (-67%) меньше, чем в январе-сентябре прошлого года (763 тыс шт.)», — подсчитал эксперт.

За тот же период привезли 240,5 тыс. новых «легковушек», что меньше на 65% в сравнении с прошлым годом. Среди причин сокращения — падение рынка и развитие местной сборки, заявил Целиков.

До этого сообщалось, что продажи УАЗа в сентябре буквально рухнули, показав лишь половину от результатов годичной давности. На заводе излучают оптимизм, но в «бой» на рынок пойдут все те же модели из прошлого века, которым завод так и не смог дать замену. Устаревшие «Буханки» и «Козлики» еще поживут, но это все — про волю государства, а не про бизнес, говорят эксперты.

Ранее стало известно, от каких пятилетних автомобилей избавляются россияне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами