Видео: в Сибири из разбитого авто достали младенца, попавшего в жесткое ДТП

В Сибири на видео попало лобовое ДТП, в котором пострадал младенец

В Новосибирске арендованный транспорт врезался в троллейбус. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области в своем Telegram-канале.

«Водитель арендованного автомобиля, двигаясь по ул. Кирова в сторону ул. Добролюбова, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с троллейбусом, двигавшимся с ул. Добролюбова в сторону ул. Кирова», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор общественного транспорта запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль врезается в троллейбус. По словам очевидцев, пассажиры достали из салона разбитой машины двух женщин без сознания и младенца. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших. Кроме того, в момент столкновения пассажиры троллейбуса упали на пол, но серьезных травм не получили.

По информации канала, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, организована проверка по факту ДТП.

