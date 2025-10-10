В Госдуме предложили разрешить общественному транспорту заправляться без очереди

Маршруткам и пассажирским автобусам нужно дать право заправляться вне очереди на АЗС в условиях перебоев с поставками топлива. С таким предложением к министру энергетики Сергею Цивилеву обратился зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин. Копия его письма есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«В условиях сложившейся логистической нагрузки критически важную роль в перевозке пассажиров играет коммерческий общественный транспорт. Согласно докладу НИУ «Высшая школа экономики» «Императивы развития транспортных систем городов России», в таких крупных городах, как Челябинск, Уфа и Воронеж, на частные маршрутные такси приходится до 90% всего парка общественного транспорта. Они обеспечивают внутригородское, пригородное и междугороднее сообщение, но при этом заправляются на общих АЗС наравне с личным легковым транспортом. В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность дополнить правила технической эксплуатации положением, предоставляющим право внеочередной заправки на АЗС транспортным средствам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по маршрутам общего пользования (маршрутным такси и междугородним автобусам) до нормализации ситуации с обеспечением топливом», — говорится в письме.

По мнению парламентария, мера поможет обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта и снизить риски роста социального напряжения.

До этого жители некоторых регионов России пожаловались на нехватку топлива и закрывающиеся автозаправки. При этом бензин марок АИ-92 и АИ-95 стали пропадать даже в крупных городах.

Вице-премьер РФ Александр Новак подтверждал, что в стране есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков. По его словам, такая практика была всегда.

6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное горючее значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. По данным специалистов, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.

Сегодня, согласно приказу Минэнерго о правилах технической эксплуатации АЗС, приоритетным правом обслуживания пользуются служебные автомобили скорой помощи, полиции, МЧС, аварийного газового хозяйства, а также инвалиды войны и труда, герои России и СССР.

Ранее Минэнерго отреагировало на рост цен на топливо на российских АЗС.