Стало известно об облавах на курьеров в Москве с 11 октября

В Москве ГИБДД проведет рейды по курьерам с 11 по 13 октября
Telegram-канал Госавтоинспекция Москвы

В Москве с 11 по 13 октября ГИБДД проведет рейды по курьерам в рамках профилактического мероприятия «СИМ. Велосипедист». Об этом Госавтоинспекция сообщила в своем Telegram-канале.

«Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки. Особое внимание автоинспекторы уделят вопросам безопасного передвижения юных участников дорожного движения на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности», — говорится в публикации.

До этого в России десятки активистов в черном, в балаклавах и с нашивками вновь вышли на улицы.

На предоставленных кадрах можно увидеть множество крепких мужчин, которые идут по улице в одном из пригородов Оренбурга. Они заходят в рабочий поселок и выстраивают в колонну рабочих, которые идут, положив руки на плечи впереди идущего.

Ранее стало известно, зачем в Москве водители стали вешать европейские номера.

