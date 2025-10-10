Стало известно об облавах на курьеров в Москве с 11 октября

В Москве ГИБДД проведет рейды по курьерам с 11 по 13 октября

В Москве с 11 по 13 октября ГИБДД проведет рейды по курьерам в рамках профилактического мероприятия «СИМ. Велосипедист». Об этом Госавтоинспекция сообщила в своем Telegram-канале.

«Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки. Особое внимание автоинспекторы уделят вопросам безопасного передвижения юных участников дорожного движения на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности», — говорится в публикации.

