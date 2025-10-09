Россиянам рассказали, когда менять летнюю резину

Менять зимние шины необходимо своевременно в зависимости от погодных условий, при этом с первого декабря это нужно сделать обязательно. Об этом сообщает Минтранс России в своем Telegram-канале.

«Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7°С и случаются постоянные заморозки. На Урале это обычно происходит в октябре, а в Центральной России – ближе к ноябрю. По закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря», — говорится в сообщении.

Техрегламент таможенного союза «О безопасности колесного транспортных средств» говорит о том, что ездить на летней резине нельзя с декабря по февраль. По законодательству водители могут использовать как шипованные, так и нешипованные шины, при этом важно, чтобы они были с маркировкой «M+S», «M&S» ИЛИ «M S».

По данным Минтранса, в зимнее время летние шины становятся слишком твердыми из-за воздействия температур, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

Ранее сообщалось, что в России на треть подорожали зимние шины.