СМИ назвали стоимость номеров проданного Галкиным Bentley

На редком автомобиле Bentley Arnage класса люкс, принадлежавшем Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом), были зарегистрированы «красивые» государственные номера, стоимость которых оценивалась примерно в семь миллионов рублей — более чем вдвое дороже самого автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого агентство сообщало, что Галкин продал свой Bentley Arnage, которым владел с 2003 года. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, артист более 20 лет владел автомобилем 2000 года выпуска с двигателем объемом 6,75 литра. В марте 2025 года машина была выставлена на продажу, после чего сменила владельца и государственные регистрационные знаки.

По данным сервиса «Avito Авто», аналогичные модели Bentley Arnage на российском рынке оцениваются в диапазоне от 2,3 до 4,5 млн рублей. В настоящее время в продаже находится всего четыре таких подержанных автомобиля.

Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, прежние номера автомобиля Галкина имели «зеркальные» цифры и три буквы «О». В январе была внесена отметка о «выдаче взамен утраченных или пришедших в негодность регистрационных знаков и документов», а через два месяца автомобиль сменил владельца и регистрационный номер.

Согласно данным из открытых источников, с которыми ознакомилось агентство, аналогичные «зеркальные» номера с новым кодом московского региона сейчас оцениваются более чем в 7,4 млн рублей.

Ранее втоэксперт Попов заявил, что Галкин мог выручить за Bentley Arnage свыше 5 млн рублей.