На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ назвали стоимость номеров проданного Галкиным Bentley

РИА Новости: номера проданного Bentley Галкина стоят вдвое дороже самой машины
true
true
true
close
Виктор Толочко/РИА Новости

На редком автомобиле Bentley Arnage класса люкс, принадлежавшем Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом), были зарегистрированы «красивые» государственные номера, стоимость которых оценивалась примерно в семь миллионов рублей — более чем вдвое дороже самого автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого агентство сообщало, что Галкин продал свой Bentley Arnage, которым владел с 2003 года. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, артист более 20 лет владел автомобилем 2000 года выпуска с двигателем объемом 6,75 литра. В марте 2025 года машина была выставлена на продажу, после чего сменила владельца и государственные регистрационные знаки.

По данным сервиса «Avito Авто», аналогичные модели Bentley Arnage на российском рынке оцениваются в диапазоне от 2,3 до 4,5 млн рублей. В настоящее время в продаже находится всего четыре таких подержанных автомобиля.

Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, прежние номера автомобиля Галкина имели «зеркальные» цифры и три буквы «О». В январе была внесена отметка о «выдаче взамен утраченных или пришедших в негодность регистрационных знаков и документов», а через два месяца автомобиль сменил владельца и регистрационный номер.

Согласно данным из открытых источников, с которыми ознакомилось агентство, аналогичные «зеркальные» номера с новым кодом московского региона сейчас оцениваются более чем в 7,4 млн рублей.

Ранее втоэксперт Попов заявил, что Галкин мог выручить за Bentley Arnage свыше 5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами