Россиянам назвали четыре признака автомобиля-двойника

Для перепродажи угнанной машины воры снабжают ее документами и VIN-номером от легально купленного разбитого автомобиля той же модели. Выявить такого «двойника» можно по нескольким ключевым маркерам, рассказал «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Например, ПТС на автомобиль выдан в июне 2021 года, а маркировка на всех деталях более поздняя, от сентября-октября 2021 года. Такого не должно быть. Другое дело, если на машине есть элементы, произведенные на 1-3 месяца ранее даты выпуска машины — это как раз нормально — компоненты делаются с запасом и могут пролежать некоторое время на складе», — рассказал Шелков.

Дата выпуска наносится на стекла автомобиля, ярлыки ремней безопасности, крышку блока предохранителей, корпуса фар, обивку багажного отсека и другие компоненты, перечислил эксперт. При выборе подержанного автомобиля также следует сделать расшифровку VIN-номера в специальных интернет-сервисах или у дилера, посоветовал Шелков.

Если данные из расшифровки VIN по комплектации машины отличаются от реальности (трехдверный кузов вместо пятидверного, механическая коробка вместо автоматической, семь мест в салоне вместо пяти, не тот цвет и тому подобное) – это явный признак того, что автомобиль имеет криминальный бэкграунд, заключил он.

Ранее назвали автомобили, к которым закончились запчасти.