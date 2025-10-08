Россиянам назвали все новые модели авто, которые вышли на рынок в сентябре

В сентябре 2025 года на российский рынок вышли автомобили 14 новых моделей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В течение сентября 2025 года на автомобильный рынок России вышло 10 новых легковых моделей, 2 грузовых, 1 легкая коммерческая (LCV) и 1 автобус. Все 14 моделей впервые появились в продажах новой автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Из 10 новых моделей легковых машин половина относится к китайским брендам — это седан BYD U7, кроссовер Denza N8, пикап Maxus Star X, кроссовер Xiaomi YU7 MAX, лифтбэк Xpeng P7+. Также в сентябре впервые были зарегистрированы в России компактные автомобили Eonyx M2 от калининградского «Автотора», пикапы Sollers T9 и кроссоверы Tenet T4. Также в России появились седаны Belgee S50 из Белоруссии и японские электрокроссоверы Honda S7.

Кроме того, на российском рынке появились среднетоннажные грузовики Sollers TR 180 и седельные тягачи AMT 632901 (выпускается в Миассе Челябинской области). Новинка в сегменте легкого коммерческого транспорта — бортовой грузовик «Кама» Х62, среди автобусов — Higer KLQ6109GS.

