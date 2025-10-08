В России восстановили аннулированные ЭПТС

В России удалось восстановить почти 30 тыс. аннулированных электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Об этом «Газете.Ru» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«Произошел технический сбой в ходе осуществления информационного обмена между ФТС России и АО «Электронный паспорт». В настоящее время проблема решена: все 27,6 тыс. ЭПТС восстановлены», — заявили в ФТС.

До этого сообщалось, что в России за одну ночь аннулировались тысячи ЭПТС. Причина — масштабный технический сбой.

