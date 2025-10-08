Tesla выпустила свои самые дешевые электромобили

Компания Tesla, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, выпустила свои самые дешевые электрокары. Об этом сообщает The Verge.

Так, состоялся анонс лифтбека Model 3 Standard и кроссовера Model Y Standard — это упрощенные версии популярных моделей компании.

Обе машины оснащены электродвигателем с запасом на 840 км, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,8 секунд. Для снижения стоимости машин Tesla отказалась от панорамной крыши, световых панелей, дисплея для второго ряда кресел и подсветки около дверного пространства. Также у машин нет электропривода зеркал.

До этого гуманоидный робот Optimus от Tesla совершил свой первый публичный выход на красной дорожке в Голливуде. В ходе мероприятия, приуроченного к премьере фильма «Трон: Арес», машина продемонстрировала актеру Джареду Лето элементы боевого искусства кунг-фу.

Разработка Optimus, также известного как Tesla Bot, была анонсирована в октябре 2024 года, хотя концепция создания универсального человекоподобного робота была озвучена главой Tesla Илоном Маском ещё в августе 2021 года.

Ранее в России отложили дебют кроссовера Aito M9.