На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Tesla выпустила свои самые дешевые электромобили

Tesla выпустила дешевые электромобили от 3,2 млн рублей
true
true
true
close
Tesla

Компания Tesla, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, выпустила свои самые дешевые электрокары. Об этом сообщает The Verge.

Так, состоялся анонс лифтбека Model 3 Standard и кроссовера Model Y Standard — это упрощенные версии популярных моделей компании.

Обе машины оснащены электродвигателем с запасом на 840 км, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,8 секунд. Для снижения стоимости машин Tesla отказалась от панорамной крыши, световых панелей, дисплея для второго ряда кресел и подсветки около дверного пространства. Также у машин нет электропривода зеркал.

До этого гуманоидный робот Optimus от Tesla совершил свой первый публичный выход на красной дорожке в Голливуде. В ходе мероприятия, приуроченного к премьере фильма «Трон: Арес», машина продемонстрировала актеру Джареду Лето элементы боевого искусства кунг-фу.

Разработка Optimus, также известного как Tesla Bot, была анонсирована в октябре 2024 года, хотя концепция создания универсального человекоподобного робота была озвучена главой Tesla Илоном Маском ещё в августе 2021 года.

Ранее в России отложили дебют кроссовера Aito M9.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами