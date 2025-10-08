На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России отложили дебют кроссовера Aito M9

Автобренд Aito отложил российский дебют кроссовера M9
Дебют полноразмерного гибридного кроссовера Aito M9 в России вновь откладывается, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании-дистрибьютора АО «МБ РУС».

«Aito M9 - флагманская модель бренда. На рынке Китая все еще наблюдается повышенный спрос на эту модель, и мощности завода [компании] сейчас направлены на внутренний рынок», - сообщили в пресс-службе.

Автомобиль сначала ждали в четвертом квартале 2024 года, затем - в течение 2025-го. При этом уже в сентябре 2024-го на модель стали принимать предзаказы.

Длина автомобиля составляет 5230 мм, кроссовер оснащен последовательной гибридной установкой. В нее входят бензиновый двигатель мощностью 152 л.с., который используется для подзарядки тяговой батареи емкостью 42 либо 52 кВт.ч. Суммарная мощность — 496 л.с.

Автомобиль оборудован системой полного привода, пневмоподвеской c адаптивной регулировкой жесткости. В комбинации с лидаром подвеска может заранее подстраиваться под профиль дороги. Кроме того, автомобиль оснащен пиксельными фарами, которые при необходимости могут работать как проектор.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

