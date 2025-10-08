В России отложили дебют кроссовера Aito M9

Дебют полноразмерного гибридного кроссовера Aito M9 в России вновь откладывается, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании-дистрибьютора АО «МБ РУС».

«Aito M9 - флагманская модель бренда. На рынке Китая все еще наблюдается повышенный спрос на эту модель, и мощности завода [компании] сейчас направлены на внутренний рынок», - сообщили в пресс-службе.

Автомобиль сначала ждали в четвертом квартале 2024 года, затем - в течение 2025-го. При этом уже в сентябре 2024-го на модель стали принимать предзаказы.

Длина автомобиля составляет 5230 мм, кроссовер оснащен последовательной гибридной установкой. В нее входят бензиновый двигатель мощностью 152 л.с., который используется для подзарядки тяговой батареи емкостью 42 либо 52 кВт.ч. Суммарная мощность — 496 л.с.

Автомобиль оборудован системой полного привода, пневмоподвеской c адаптивной регулировкой жесткости. В комбинации с лидаром подвеска может заранее подстраиваться под профиль дороги. Кроме того, автомобиль оснащен пиксельными фарами, которые при необходимости могут работать как проектор.

