Названа причина аннулирования 30 тысяч ЭПТС

Аннулирование электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) произошло из-за технического сбоя в системе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в техподдержке сайта.

«При передаче сведений посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) произошел технический сбой, который повлек автоматическое присвоение статуса «аннулированный» ЭПТС/ЭПСМ», — пояснили в поддержке.

Отмечается, что причина сбоя установлена и устранена. Восстановление статусов ЭПТС ожидается в течение суток.

При этом в поддержке подчеркнули, что данная ситуация не связана со взломом или несанкционированным доступом к системе.

8 октября в России 30 тысяч ЭПТС аннулировали из-за технического сбоя. Чем это грозит водителям — в материале «Газеты.Ru».

