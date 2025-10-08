Автолюбителям рассказали, как понять, что аккумулятор пора менять

Автоэксперт Попов: пропуски зажигания указывают на то, что аккумулятор изношен

Если слышны пропуски зажигания, аккумулятор следует проверить и, возможно, подзарядить. Если после зарядки ситуация повторяется, значит агрегат уже сильно изношен. Об этом в интервью РИАМО рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Если после подзарядки он запускает двигатель, но затем ситуация с разрядом повторяется, значит, он уже «подыхает». То есть: пытаешься завести — плохо запускает; подзарядил; в первые 3-10 минут он крутит нормально, но потом история повторяется — все», — объяснил специалист.

С наступлением холодов ситуация только усугубится, поэтому позаботиться о замене аккумулятора следует заранее, отметил он.

Примерный срок службы автомобильного аккумулятора, по его словам, — три года, либо около 130 тыс. км пробега.

Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев до этого предупреждал, что аккумулятор может выйти из строя в самый неподходящий момент — ночью, вдали от дома или в непогоду. О том, что автолюбитель вот-вот столкнется с проблемой, предупреждают загоревшаяся иконка аккумулятора на приборной панели, медленная работа стеклоподъемников, тусклый свет фар, объяснил он.

