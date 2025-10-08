На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автолюбителям рассказали, как понять, что аккумулятор пора менять

Автоэксперт Попов: пропуски зажигания указывают на то, что аккумулятор изношен
true
true
true
close
BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

Если слышны пропуски зажигания, аккумулятор следует проверить и, возможно, подзарядить. Если после зарядки ситуация повторяется, значит агрегат уже сильно изношен. Об этом в интервью РИАМО рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Если после подзарядки он запускает двигатель, но затем ситуация с разрядом повторяется, значит, он уже «подыхает». То есть: пытаешься завести — плохо запускает; подзарядил; в первые 3-10 минут он крутит нормально, но потом история повторяется — все», — объяснил специалист.

С наступлением холодов ситуация только усугубится, поэтому позаботиться о замене аккумулятора следует заранее, отметил он.

Примерный срок службы автомобильного аккумулятора, по его словам, — три года, либо около 130 тыс. км пробега.

Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарев до этого предупреждал, что аккумулятор может выйти из строя в самый неподходящий момент — ночью, вдали от дома или в непогоду. О том, что автолюбитель вот-вот столкнется с проблемой, предупреждают загоревшаяся иконка аккумулятора на приборной панели, медленная работа стеклоподъемников, тусклый свет фар, объяснил он.

Ранее стало известно самое уязвимое место стареющих машин россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами