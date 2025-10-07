На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Mercedes-Benz рухнули продажи

Продажи Mercedes-Benz в мире упали из-за пошлин Трампа и китайских конкурентов
Global Look Press

Продажи автомобилей Mercedes-Benz в мире по итогам III квартала 2025 года снизились на 12% по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Reuters.

«Хотя продажи в Европе, Южной Америке и странах Персидского залива идут хорошо, на наши продажи в третьем квартале повлияла рыночная конъюнктура в Китае», — приводит агентство слова члена правления компании Матиаса Гайзена.

На крупнейших мировых авторынках, в США и Китае, продажи продукции немецкого автопроизводителя снизились по итогам прошедшего квартала на 17% и 27% соответственно. Mercedes-Benz в числе других немецких автокомпаний снизил прогноз относительно результатов своей деятельности в 2025 году из-за повышенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также падением продаж в Китае из-за жесткой конкуренции с местными автопроизводителями.

Ранее стало известно, что Jaguar Land Rover не смог полностью восстановиться после кибератаки.

