Автоэксперт рассказал об особенностях качественного моторного масла

Автоэксперт Колодочкин: хорошее моторное масло вымывает все отложения
Ensuper/Shutterstock/FOTODOM

Качественное моторное масло обладает четырьмя основными функциями, рассказал «Газете.Ru» эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Первая – собственно, смазка трущихся деталей, вторая – охлаждение. Не стоит забывать, что избыток тепла отводит не только охлаждающая жидкость, но и масло. Третья функция – мойка двигателя. Хорошее моторное масло вымывает все загрязнения и отложения. Четвертая функция – удаление этой грязи из двигателя», — перечислил Колодочкин.

Если хотя бы одна из функций не выполняется, то масло неэффективно. А это, в свою очередь, ведет к повышенному износу мотора и поломкам, отметил эксперт.

Он также напомнил, что загрязнения удаляются из масла в масляный фильтр. Его следует поменять в двух случаях: во-первых, при замене масла во время регламентного ТО, во-вторых, при попадании в масло охлаждающей жидкости или бензина, но только после устранения неисправности.

Ранее автоэксперт перечислила причины падения компрессии в двигателе автомобиля.

