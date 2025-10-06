На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы причины падения компрессии в двигателе автомобиля

Кирилл Брага/РИА Новости

Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя автомобиля приводит к трудностям с запуском, потере мощности, повышенному расходу топлива и масла. О причинах ее снижения «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Первая причина снижения компрессии в цилиндрах мотора – износ поршневых колец. Со временем они изнашиваются, теряют упругость или залегают из-за нагара. В результате газы прорываются в картер, а компрессия падает. При этом возрастает расход масла», — сказала эксперт.

Еще одна причина — неправильно работающий клапан. Если он неплотно закрывается (из-за прогара или нагара), герметичность камеры сгорания нарушается. Чаще всего страдает выпускной клапан — он работает при более высокой температуре. В этом случае компрессия низкая только в одном цилиндре.

Часто компрессия падает из-за задиров на стенках цилиндров. Причиной могут быть перегрев агрегата, недостаток смазки, использование некачественного топлива или масла. Задиры нарушают герметичность и не позволяют кольцам плотно прилегать к стенкам цилиндра.

Кроме того, к потере компрессии приводит нарушение фаз газораспределения. Если ремень или цепь газораспределительного механизма перескочили на зуб, клапаны открываются или закрываются не в то время. В момент такта сжатия часть воздуха уходит обратно во впуск или выпуск, и компрессия снижается, отметила специалист.

Ранее россиянам рассказали, почему кондиционер автомобиля не дует холодом.

