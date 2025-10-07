На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сильно подешевел кроссовер Jaecoo J7

Кроссовер Jaecoo J7 подешевел в России на 200 тысяч рублей
Jaecoo

В России подешевел кроссовер Jaecoo J7, сообщает портал «Автоновости дня».

«Бренд Jaecoo снизил цену на базовую комплектацию популярного кроссовера Jaecoo J7 2025 года выпуска на 200 тыс. рублей», — сообщает портал.

Речь идет о переднеприводной версии Urban 150 — самой дешевой в линейке комплектаций Jaecoo J7 2025 года выпуска. После снижения цены она начала предлагаться за 2,76 млн рублей.

Jaecoo J7 схож по конструкции с Chery Tiggo 7 Pro, но отличается оригинальным дизайном. Длина новинки составляет 4500 мм при колесной базе 2672 мм. Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод может быть как передним, так и полным.

В базовую комплектацию Jaecoo J7 входят 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, 10-дюймовый цветной экран приборной панели, 13-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, круиз-контроль, вентиляция сиденья водителя, обогрев всех сидений, шесть динамиков, двухзонный климат-контроль и прочие опции.

Ранее в России сертифицировали новый кроссовер отечественного бренда «Москвич».

