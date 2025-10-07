На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России отметили рост цен на новые автомобили

«ДП»: стоимость автомобилей в России выросла на 6%
Vunishka/Shutterstock/FOTODOM

В России значительно подорожали новые легковые автомобили. За последний год стоимость автомобилей выросла на 6%, пишет издание «Деловой Петербург» («ДП»).

По данным издания, средневзвешенная цена автомобиля в сентябре 2025 года достигла 3,34 млн руб. В течение первого осеннего месяца наблюдался рост на 4%.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают эту тенденцию с традиционным пересмотром ценовой политики производителями осенью. В этот период дилеры обычно уменьшают скидки и сокращают количество льготных кредитов, что приводит к увеличению затрат для покупателей.

Еще одним фактором, влияющим на рост цен, является сокращение предложения прошлогодних моделей, которые, как правило, были более доступными по цене, чем новинки.

Важную роль в изменении ценовой ситуации играет и трансформация рынка. Увеличивается доля альтернативных каналов поставок, также на рынок возвращаются международные автомобильные бренды. В частности, отмечается рост регистрации автомобилей Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Skoda и Volkswagen. Поскольку цены на эти иномарки значительно выше, чем у большинства российских и китайских аналогов, это дополнительно подталкивает средние рыночные цены вверх.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.

