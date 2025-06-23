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Россиянам рассказали, почему кондиционер автомобиля не дует холодом

Рольф назвал пять причин, из-за которых не работает кондиционер машины
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Shutterstock

Кондиционер в автомобиле может перестать охлаждать салон из-за ряда факторов, некоторые из них легко устранить. Об этом «Газете. Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Если не идет охлаждение, то это не всегда поломка компрессора, часто все проще. Водителю стоит проверить предохранитель кондиционера, который мог перегореть. Кроме того, причиной слабого холода или неприятного запаха может стать плесень и грязь на испарителе: убрать это можно антибактериальной пеной через патрубок вентиляции», — сообщила Трушкова.

Специалист порекомендовала проверить уровень фреона. Если в системе мало хладагента, компрессор может даже не включаться, потому что срабатывает защита. При этом проверить уровень самостоятельно сложно, но если что-то шипит в районе шлангов или есть масло у соединений, то почти всегда это указывает на утечку хладагента.

По словам эксперта, если щелчок компрессора при включении не слышен, то возможно нет давления в системе, в противном случае — компрессор включается, но может не качать. Кроме того, Трушкова посоветовала менять засоренный или старый салонный фильтр раз в сезон, особенно летом.

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