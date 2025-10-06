На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России серьезно просел рынок новых автомобилей

Автостат Инфо: российский рынок новых автомобилей просел на 18%
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

В России рынок новых легковых автомобилей просел на 18% в сентябре. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«В сентябре 2025 года в России зарегистрировано 121 114 новых легковых автомобилей, что на 18% меньше, чем год назад (148 092 ед.). К августу рынок прибавил лишь 0,4% (с 120 662 до 121 114 ед.). Итог за девять месяцев составил 882 399 авто и оказался на 23% ниже результата января–сентября 2024 года (1 141 794 ед.)», — передают аналитики.

В топ-5 брендов сентября оказались Lada (21,8%), Haval — (13,8%), Geely — (8%), Belgee — (6,9%) и Chery (6,6%). В модельном ряде самыми востребованными стали автомобили Lada Granta, Haval Jolion и Lada Vesta.

«В сентябре суммарная доля китайских брендов в топ-10 поднялась до 45,2%, что при общей просадке рынка на 18% в отчетный месяц и 23% за три квартала . И это подчеркивает, кто именно компенсирует уход и проседание части традиционных игроков», — заявили аналитики.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее была названа средняя цена нового автомобиля в России.

