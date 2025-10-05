Появилось видео с места массового ДТП на МКАД в Москве

На видео попала перевернувшаяся фура, заблокировавшая МКАД в Москве

Завалившийся на бок грузовик перекрыл несколько полос на МКАД в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Судя по информации с канала, в кузове грузовика находился автомобиль Toyota. Для того, чтобы его извлечь, на место прибыл автокран. Машина получила повреждения кузова.

Авария на МКАД произошла 5 октября.

«На внешней стороне 80 км МКАД (перед съездом №79) произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города» — сообщил канал «Дептранс. Оперативно».

В результате ДТП движение на МКАД затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

