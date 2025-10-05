На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Казанец проткнул таксиста шампуром во время ссоры

В Казани пассажир такси проткнул водителя шампуром и сбежал
close
Wikimedia Commons

В Казани таксист получил ранение спины во время ссоры с пассажиром, сообщает tatarstan24.tv.

«Инцидент произошел в одном из дворов на улице Батыршина. 24-летний таксист получил ножевое ранение в спину от собственного пассажира. Как рассказал пострадавший местным жителям, конфликт между ним и пассажиром вспыхнул внезапно. После словесной перепалки мужчина ударил водителя острым предметом, предположительно шампуром, в область плеча», — сообщает портал.

Отмечается, что пассажир такси скрылся, ведется его розыск. О состоянии водителя не сообщается.

До этого в Москве пожилой водитель врезался в дорожное ограждение, которое пронзило его автомобиль.

«Машина — шашлык, дорожное ограждение — шампур. Росгвардейцы помогли пострадавшему в своеобразной аварии на Варшавском шоссе. Возможно, многое станет понятно, когда мы узнаем год рождения того, кто был за рулем — 1936-й», — отмечается в публикации Telegram-канала «МК: срочные новости».

Водитель в аварии не пострадал.

Ранее хабаровчане жарили шашлыки на проезжей части, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами