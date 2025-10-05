Казанец проткнул таксиста шампуром во время ссоры

В Казани пассажир такси проткнул водителя шампуром и сбежал

В Казани таксист получил ранение спины во время ссоры с пассажиром, сообщает tatarstan24.tv.

«Инцидент произошел в одном из дворов на улице Батыршина. 24-летний таксист получил ножевое ранение в спину от собственного пассажира. Как рассказал пострадавший местным жителям, конфликт между ним и пассажиром вспыхнул внезапно. После словесной перепалки мужчина ударил водителя острым предметом, предположительно шампуром, в область плеча», — сообщает портал.

Отмечается, что пассажир такси скрылся, ведется его розыск. О состоянии водителя не сообщается.

До этого в Москве пожилой водитель врезался в дорожное ограждение, которое пронзило его автомобиль.

«Машина — шашлык, дорожное ограждение — шампур. Росгвардейцы помогли пострадавшему в своеобразной аварии на Варшавском шоссе. Возможно, многое станет понятно, когда мы узнаем год рождения того, кто был за рулем — 1936-й», — отмечается в публикации Telegram-канала «МК: срочные новости».

Водитель в аварии не пострадал.

Ранее хабаровчане жарили шашлыки на проезжей части, и это попало на видео.