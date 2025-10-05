На юго-западе Москвы легковушка протаранила автобус с пассажирами

На юго-западе Москвы Mazda врезалась в автобус с пассажирами

На юго-западе Москвы произошла авария с автобусом и легковой машиной, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На улице Брусилова возле дома 17 произошло ДТП. Предварительно, автомобиль Мазда въехал в автобус на повороте. На участке движение затруднено. Официальная информация уточняется», — сообщает канал.

Судя по видео, движение в районе аварии затруднено., организован объезд.

До этого сообщалось, что в Челябинске автомобиль с человеком провалился в яму на проезжей части.

«В Челябинске на перекрестке улиц Машиностроителей и Энергетиков автомобиль передней частью провалился в яму, огороженную временным забором. Информация уточняется», — говорится в публикации Telegram-канала «Челябинск и область».

Местные жители запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что передняя часть автомобиля находится в яме, при этом возле — стоят дорожные ограждения.

Ранее массовая автомобильная авария произошла на юге Китая.