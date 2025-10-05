В России сертифицировали новый кроссовер Geely

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сертифицировали новый китайский кроссовер Geely Galaxy Starship 7
В России прошел сертификацию новый кроссовер Geely Galaxy Starship 7. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что Geely Galaxy Starship 7 получил официальное одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Оно дает право на реализацию автомобиля, а также его ввоз и растаможивание на территории России.

Длина кроссовера — 4740 мм, колесная база — 2755 мм. Он снабжен гибридной силовой установкой с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 112 л.с. Суммарная отдача системы — 218 л.с. Starship 7 — одноклассник модели Monjaro.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров.

Ранее стало известно, что автозавод в Финляндии сократит большую часть персонала из-за потери заказа от Mercedes-Benz.

