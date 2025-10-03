На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пробка на 17 км образовалась у Екатеринбурга из-за массового ДТП

Массовое ДТП с грузовиками привело к пробке в 17 км у Екатеринбурга
Госавтоинспекция Свердловской области

На трассе из Екатеринбурга до Перми образовалась огромная пробка из-за массовой аварии. Об этом пишет Е1.Ru.

«Водитель Chery Tiggo ехал из Екатеринбурга в сторону Перми и влетел в КамАЗ, стоящий на дороге. От сильного удара машину отбросило на встречку, где была фура. Об этом рассказали в ГИБДД. В аварии пострадало два человека», — говорится в публикации.

В результате массового ДТП пробка растянулась уже на 17 километров.

Накануне в очереди на подходе к Крымскому мосту скопились 500 автомобилей. Время ожидания для водителей составляло 2 часа.

Ранее страховщики занизили цены на запчасти для выплат по ОСАГО.

