Пробка на 17 км образовалась у Екатеринбурга из-за массового ДТП

На трассе из Екатеринбурга до Перми образовалась огромная пробка из-за массовой аварии. Об этом пишет Е1.Ru.
«Водитель Chery Tiggo ехал из Екатеринбурга в сторону Перми и влетел в КамАЗ, стоящий на дороге. От сильного удара машину отбросило на встречку, где была фура. Об этом рассказали в ГИБДД. В аварии пострадало два человека», — говорится в публикации.
В результате массового ДТП пробка растянулась уже на 17 километров.
